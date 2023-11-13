العالمي يزيد الراجحي يتألق رغم التحديات ويفوز بوصافة كأس العالم

ختم السائق السعودي بطل كأس العالم مرتين يزيد بن محمد الراجحي مشواره لكأس العالم للراليات الكروس كانتري باها لموسم 2023 بإنجاز ملفت ومميز حيث استحق مركز الوصافة في كأس العالم التي خُتمت آخر جولاتها في إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة على مدى ثلاثة أيام في لفترة من 10 – 12 نوفمبر الجاري بتنظيم من الإتحاد الدولي للسيارات الـ FIA.
ونجح الراجحي في التألق بتحقيقه هذا الإنجاز الرائع بالرغم من الصعوبات التي واجهها جراء الإصابة التي تعرض لها في بداية العام والتغلب عليها بعد تغيبه عن جولتين مهمتين في الروزنامة (باها حائل وباها قطر) مما جعل مساره في البطولة هذا الموسم يحمل الكثير من الإثارة والإصرار علما انه قد توج بلقب كأس العالم في العامين الماضيين على التوالي إلا أن هذا الموسم شهد تحديات جديدة للبطل السعودي وكان مختلفاً عن سابقه.
وتغلب الراجحي على نظيره الأرجنتيني خوان كروز ياكوباني الذي كان أقرب ملاحقيه خلال هذا الموسم في كأس العالم لراليات الباها حيث كان الفارق بينهما نقطة واحدة فقط قبيل إنطلاق باها دبي.
وبعد عودته من الإصابة، انطلق الشاب السعودي الطموح، ابن محمد الراجحي في رحلة مليئة بالتحديات خلال روزنامة كأس العالم المكونة من ست جولات من أصل ثمانية. بدأت رحلة الراجحي رفقة ملاحه الألماني تيمو غوتشالك من باها إيطاليا بعد غيابه عن جولتي حائل وقطر، وشكلت إيطاليا الجولة الثالثة حيث حقق فوزاً لافتاً بتحقيقه الانتصار الرابع في مسيرته، بعدها واصل مشواره في الباهات الأوروبية قبل أن يختتمه في صحراء دبي، ثم شارك بعدها في باها آراغون الإسباني ثم استكمل بمشاركته في باها بورتاليغري في البرتغال، حيث تمكن من تحقيق منصة تتويج بتحقيقه المركز الثاني وهي المرة الأولى في مسيرته في هذه الجولة.
ولا ننسى الإشارة الى جولة بولندا، حيث لم يتمكن يزيد والعديد من المشاركين من المشاركة فيها بسبب تزامنها مع جولة الأرجنتين، رالي ديسافيو روتا 40 من بطولة العالم للراليات الطويلة الـ W2RC من هذا الموسم، أيضاً، كان من المتوقع ان تكون جولة الأردن هي الجولة الختامية، ولكن خبر إلغائها جاء في شهر أكتوبر.
تعبيرًا عن تلك التحديات، صرّح السائق يزيد الراجحي: "كان هذا الموسم تحديًا حقيقيًا بالنسبة لنا، ورغم عدم تحقيق اللقب، إلا أن رحلتي هذا الموسم كانت مليئة بالتعلم والتطور. الإصابة لم تكن سببًا لليأس، بل كانت دافعًا للتحسن والتفوق، بالفعل كنت ملتزماً بالتغلب على كل هذه التحديات والتألق مهما كانت الصعوبات."
عندما غبت عن جولتي حائل وقطر، شعرت بخيبة أمل، ولكن قراري بالمشاركة في بقية الجولات كان حاسماً. حققت فوزاً رابعاً ثلاثة منهم متتالية في ايطاليا، واستمريت في التنافس بشراسة في الجولات المتبقية مع ختام مذهل في باها دبي"
شكراً لفريقي ولملاحي تيمو غوتشالك على جهودهم كما أشكر خالص شكري وإمتناني لشريكي الرسمي "عبد اللطيف جميل للسيارات" على دعمهم المستمر والسخي لمسيرتي في مشاركاتي في الراليات في المحافل الرياضية الدولية والعالمية والمحلية ونتطلع الى مستقبل مشرق ونجاحات متجددة ونؤكد مجدداً شكرنا العميق للراعي على دعمهم المستمر والثقة التي يمنحونا لنا".
إنجاز الوصافة هذا يضع بصمة إيجابية في مسيرتي وأتطلع الى التحديات المستقبلية. شكراً لجميع المشجعين حول العالم على دعمهم المعنوي. نراكم في الموسم المقبل بحماس وطموح جديد لتحقيق المزيد من النجاحات سوياً"
ويتطلع الراجحي إلى المواسم القادمة بتفاؤل وعزيمة، مؤكدًا على رغبته في العودة بقوة واستعادة لقبه الفريد.