العالمي يزيد الراجحي يتألق رغم التحديات ويفوز بوصافة كأس العالم

وبعد عودته من الإصابة، انطلق الشاب السعودي الطموح، ابن محمد الراجحي في رحلة مليئة بالتحديات خلال روزنامة كأس العالم المكونة من ست جولات من أصل ثمانية. بدأت رحلة الراجحي رفقة ملاحه الألماني تيمو غوتشالك من باها إيطاليا بعد غيابه عن جولتي حائل وقطر، وشكلت إيطاليا الجولة الثالثة حيث حقق فوزاً لافتاً بتحقيقه الانتصار الرابع في مسيرته، بعدها واصل مشواره في الباهات الأوروبية قبل أن يختتمه في صحراء دبي، ثم شارك بعدها في باها آراغون الإسباني ثم استكمل بمشاركته في باها بورتاليغري في البرتغال، حيث تمكن من تحقيق منصة تتويج بتحقيقه المركز الثاني وهي المرة الأولى في مسيرته في هذه الجولة.