"مركز الملك سلمان" يطلق برنامج المجموعات البحثية المتخصصة في مجال الإعاقة

أعلن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، إطلاق برنامج المجموعات البحثية المختصة في مجال الإعاقة للدورة الرابعة لعام 2024م في دورتها الرابعة، والذي يُعنى بتكوين مجموعات بحث وابتكار لإجراء الدراسات والبحوث الصحية، والطبية، والاجتماعية، والإنسانية، والتقنية والهندسية ذات العلاقة بالإعاقة.