"مركز الملك سلمان" يطلق برنامج المجموعات البحثية المتخصصة في مجال الإعاقة

أعلن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، إطلاق برنامج المجموعات البحثية المختصة في مجال الإعاقة للدورة الرابعة لعام 2024م في دورتها الرابعة، والذي يُعنى بتكوين مجموعات بحث وابتكار لإجراء الدراسات والبحوث الصحية، والطبية، والاجتماعية، والإنسانية، والتقنية والهندسية ذات العلاقة بالإعاقة.
ويستهدف المركز الأبحاث العلمية ذات التأثير الواسع على المشكلات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة لتحسين جودة حياتهم، وإيجاد حلول لتحديات الإعاقة.
ودعا المركز الباحثين المهتمين والراغبين في التقدم بالمجموعات البحثية الاطلاع على الشروط والضوابط من خلال زيارة رابط الموقع الإلكتروني: https://kscdr.org.sa/ar/node/3207