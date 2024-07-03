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"مركز الملك سلمان" يطلق برنامج المجموعات البحثية المتخصصة في مجال الإعاقة

يعنى بتكوين مجموعات ابتكار لإجراء الدراسات لتحسين جودة الحياة وإيجاد الحلول
"مركز الملك سلمان" يطلق برنامج المجموعات البحثية المتخصصة في مجال الإعاقة

أعلن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، إطلاق برنامج المجموعات البحثية المختصة في مجال الإعاقة للدورة الرابعة لعام 2024م في دورتها الرابعة، والذي يُعنى بتكوين مجموعات بحث وابتكار لإجراء الدراسات والبحوث الصحية، والطبية، والاجتماعية، والإنسانية، والتقنية والهندسية ذات العلاقة بالإعاقة.

ويستهدف المركز الأبحاث العلمية ذات التأثير الواسع على المشكلات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة لتحسين جودة حياتهم، وإيجاد حلول لتحديات الإعاقة.

ودعا المركز الباحثين المهتمين والراغبين في التقدم بالمجموعات البحثية الاطلاع على الشروط والضوابط من خلال زيارة رابط الموقع الإلكتروني: https://kscdr.org.sa/ar/node/3207

مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة
برنامج المجموعات البحثية

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