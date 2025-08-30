من الطاولة المستديرة إلى مناجم الليثيوم.. جولة الخريف بأمريكا تفتح آفاقاً واسعة للتعاون

كما التقى الوزير الخريف قادة شركات صناعية وتعدينية أمريكية، منها: شركة General Mills لتصنيع الأغذية، وشركة Lilac Solutions، الرائدة في تكنولوجيا استخراج الليثيوم، وشركة RTX للطيران، وشركة International Flavor & Fragrances للكيماويات، وشركة Guardian Industries للخدمات الصناعية، وشركة Abbott للأجهزة الطبية، إضافة إلى شركة Skytower Global Investments للاستثمار والتطوير، وشركة MP Materials التعدينية، حيث ناقشت تلك الاجتماعات فرص الاستثمار المشترك، ونقل أحدث تقنيات التصنيع والتعدين، وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.