"الهاجري": "أرامكو السعودية" وقّعت 40 اتفاقية شراء إستراتيجية بقيمة 23 مليار ريال

وتابع، من خلال هذه الرحلة، زاد عدد السعوديين الذين تم توظيفهم من قِبل موردي الشركة بنسبة 80%، كما ارتفع الإنفاق على تدريب السعوديين وتطويرهم بنسبة 250%، وتم إنشاء 16 معهدًا تدريبيًا في المملكة للإسهام في تلبية الطلب المتزايد على القوى العاملة. وتغطي هذه المراكز أكثر من 60 حرفة، تخرج فيها أكثر من 60 ألف سعودي حتى الآن.