"مخطط الواحة" يفتح أبواب المستقبل.. رابغ تحتضن تدشين حفل إطلاق مخطط أراضٍ جديدة!

تنطلق شركة اتحاد الراجحي العقارية بخطى واثقة نحو مستقبل مشرق لتوسيع نطاق أعمالها، من خلال افتتاح "مخطط الواحة"، وهو مشروع سكني استثنائي يرسم رؤية مستدامة للعيش العصري.
وفي خطوة تعزز من الريادة والتميز في قطاع العقارات، تفتح الشركة أبواب المستقبل المشرق مع إطلاق "مخطط الواحة" في مدينة رابغ، تأتي هذه الخطوة كجزء من التزام الشركة بتقديم بيئة سكنية مثالية للمجتمع وتلبية احتياجاته المتنوعة.
وبحضور الشيخ إبراهيم بن عبدالله السريّع وعضو مجلس الإدارة في شركة اتحاد الراجحي العقارية الأستاذ: فهد بن عبد الله القاسم، والرئيس التنفيذي : د.معاذ بن أحمد اليحيى، تم إطلاق "مخطط الواحة"في مدينة رابغ، وكان الحدث شاهدًا على رؤية متميزة للعيش الحديث.. جمعت هذه المناسبة بين نخبة من سكان المنطقة وسيدات ورجال الأعمال، وعكس حضورهم أهمية هذا الإنجاز الرائع.
إن موقع المخطط يضفي عليه سحرًا لا مثيل له، فهو يقع على طول طريق الكورنيش الرئيسي. هذا الموقع المتميز يجمع بين الراحة والمناظر الطبيعية الخلّابة، مما يخلق توازنًا مثاليًّا بين البيئة المحيطة وحياة السكان.
"مخطط الواحة" يلبّي احتياجات مختلف الشرائح في المجتمع؛ حيث يتضمن أراضيَ سكنية بمساحات متنوعة تبدأ من427م2 إلى 1137م2 ومجموعة من الخدمات المتكاملة (شبكة تصريف سيول، شبكة مياه، كهرباء وإنارة طرق، شبكة اتصالات) وشوارع واسعة بعرض يبدأ من 15م إلى 40م، لتجعل حركة التنقل في داخل الحي أكثر انسيابية وسهولة.
التطوير والتفرّد هما مفتاح نجاح المخطط، فهو يسعى لتحقيق رؤية 2030 من خلال تقديم بيئة سكنية تتوازن بين الابتكار والحداثة.. هنا لا يركز المخطط فقط على السكن، بل يقدم بنية تحتية تواكب احتياجات السكان وتلبي توقعاتهم.
ويبرز افتتاح "مخطط الواحة" نموذجًا مشرقًا للتطوير العقاري الحديث والاستثمار المستدام في مدينة رابغ. فلنبارك سويًّا هذا الإنجاز العظيم ولنتطلع معًا إلى الفصل الجديد من التطور والتقدم في منطقتنا.