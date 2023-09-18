"مخطط الواحة" يفتح أبواب المستقبل.. رابغ تحتضن تدشين حفل إطلاق مخطط أراضٍ جديدة!

وبحضور الشيخ إبراهيم بن عبدالله السريّع وعضو مجلس الإدارة في شركة اتحاد الراجحي العقارية الأستاذ: فهد بن عبد الله القاسم، والرئيس التنفيذي : د.معاذ بن أحمد اليحيى، تم إطلاق "مخطط الواحة"في مدينة رابغ، وكان الحدث شاهدًا على رؤية متميزة للعيش الحديث.. جمعت هذه المناسبة بين نخبة من سكان المنطقة وسيدات ورجال الأعمال، وعكس حضورهم أهمية هذا الإنجاز الرائع.