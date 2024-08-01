لتعارضها مع حركة الوسائد الهوائية.. "التجارة" تستدعي أكثر من 13 ألف حامل هاتف

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 13,763 حامل هاتف مغناطيسياً للسيارة بخاصية دوران 360 درجة، بسبب أن هذه المنتجات مصمّمة لتثبيتها وسط عجلة القيادة، وهو ما يتعارض مع تحذير الوسائد الهوائية في دليل مالك المركبة، ففي حال انتفاخ الوسادة الهوائية قد يؤدي ذلك إلى دفع المنتج بقوة نحو الراكب مما يتسبب في إصابة خطيرة أو الوفاة.