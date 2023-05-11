٣٠ مدينةً ومنظمات دولية.. ينبع تفتح ذراعيها للحلول المستدامة للتعلم مدى الحياة

وفي افتتاح الملتقى، رفع المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين، على ما يحظى به المكتب من دعم ورعاية من دولة المقر، ثم أبان أن مكتب التربية العربي لدول الخليج سعى إلى تشكيل شبكة لمدن التعلم العربية لتعزيز التعلم مدى الحياة، وتحسين جودة التعليم، والتوسع في استخدام تقنياته؛ تحقيقًا للتنمية المستدامة.