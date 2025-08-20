أمين "ARCO" في اليوم العالمي للعمل الإنساني: ندعو لتعزيز التضامن وحماية العاملين في الميدان

وفي ختام حديثه، أشاد بجهود الجمعيات الوطنية العربية في التخفيف من معاناة ضحايا الحروب والكوارث، مؤكدًا أن "كل مبادرة تُبذل لإنقاذ إنسان هي استثمار في مستقبل أكثر عدلًا وإنصافًا"، مُشيرًا إلى أن المسؤولية مشتركة بين الأفراد والمؤسسات لصنع فارق حقيقي في حياة المحتاجين.