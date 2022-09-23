"المحيميد" مهنئًا القيادة باليوم الوطني: 92 عامًا حافلة بالإنجازات سياسيًّا واقتصاديًّا وتنمويًّا

وقال المحيميد: في مثل هذا اليوم من كل عام نستذكر توحيد هذه البلاد المباركة على يد المؤسس الملك الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، اثنان وتسعون عامًا حافلة بالإنجازات على هذه الأرض الطيبة التي وضع لبناتها الأولى الملك المؤسس، وأرسى قواعد هذه الدولة على مبادئ الشريعة الإسلامية؛ كونها منهجًا متكاملًا للحياة بجوانبها الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وواصل أبناؤه الغرُّ الميامين من بعده تحقيق الإنجازات المتواصلة سياسيًّا واقتصاديًّا وتنمويًّا في مملكتنا الحبيبة لانطلاق مسيرة البناء والرخاء، ليأتي هذا اليوم من كل عام نستذكر فيه تاريخ تطور المجتمع السعودي الحديث ونجدد فيه روح الشغف والانتماء والولاء.