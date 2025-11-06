محليات

الملحقية الثقافية في بريطانيا تذكّر المبتعثين بإبلاغها عند مغادرة المرافقين أو عودتهم

لضمان استمرار المعاملات المالية والإدارية بسلاسة ودقة
أصدرت الملحقية الثقافية السعودية في المملكة المتحدة تنبيهًا للمبتعثين بضرورة الإبلاغ الفوري عند مغادرة المرافقين أو عودتهم إلى مقر البعثة، وذلك لضمان استمرار المعاملات المالية والإدارية بسلاسة ودقة.

وأكدت الملحقية عبر حسابها الرسمي أن على الطلبة استخدام خدمة "طلب تعديل بيانات مرافق" المتاحة عبر البوابة الإلكترونية، مع ضرورة ذكر تاريخ المغادرة والعودة، لتحديث البيانات الرسمية في النظام.

وأوضحت أن عدم الإبلاغ في الوقت المناسب قد يؤدي إلى تأخير أو إيقاف صرف المخصصات المالية للمرافقين حتى يتم استكمال التعديلات المطلوبة.

واختتمت الملحقية بيانها بالتأكيد على حرصها على تسهيل إجراءات المبتعثين وضمان استمرارية خدماتهم دون انقطاع، مقدّمة الشكر للطلاب على تعاونهم المستمر والتزامهم بالتعليمات.

الملحقية الثقافية في بريطانيا

