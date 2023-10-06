"موسم سنوي لصناعة الثقافة".. ما تأثير البرنامج الثقافي لـ"كتاب الرياض"؟

يستقل البرنامج الثقافي لمعرض الرياض الدولي للكتاب سنوياً، بإحداث حراك فكري وإبداعي كبير في فضاء الثقافة العربية، حتى أضحى المعرض بإسهام البرنامج؛ موسماً سنوياً لصنع الثقافة وإذكاء حضورها في المشهد العربي، ومثل كل نسخه السابقة اتسم البرنامج الثقافي لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2023، الذي أُطلق تحت شعار "وجهة ملهمة" بتنوع وشمول فعالياته، ومناسبتها لكل الفئات العمرية.
وضمّ البرنامج الثقافي للمعرض أكثر من 200 فعالية موزعة على مدار أيامه العشرة، من بينها ندوات حوارية، مثل: ندوة "للراحل محمد علوان: تقديراً لمسيرة ثقافية وعملية"، التي شارك فيها الكُتاب السعوديون: قينان الغامدي، وحسين علي حسين، وغسان علوان (ابن الراحل)، والدكتورة شيمة الشمري، والدكتور عبدالله الماجد، وأدارها الدكتور سعيد الزهراني، وندوة "علامات في الجسر الثقافي العربي الصيني، التي شارك فيها رئيس تحرير مجلة "الصين اليوم" التي تصدر باللغة العربية، وناشرة صينة، وعُقدت الندوتان في اليوم الأول للمعرض، وندوة "المستقبل والقيمة التاريخية لميثاق الملك سلمان العمراني، التي شارك فيها الأكاديمي والمعماري السعودي عاصم العبداللطيف، والكاتب مشاري الزايدي، والمعماري الدكتور مشاري النعيم، والأكاديمي والمعماري فهد اللهيم، ويقدمها الدكتور فهد العتيبي، وعُقدت في اليوم الثاني للمعرض، وندوة "إياد علاوي: السيرة والمذكرات"، التي شارك فيها رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، وقدّمها مالك الروقي، وندوة "الملاحم الشعرية الكبرى في عهد الملك عبدالعزيز"، التي شارك فيها الدكتور ماهر الرحيلي، والدكتور حمد الدخيل، والدكتورة مستورة العرابي، وقدمها الدكتور محمد الفيصل، وعقدت الندوتان في اليوم الرابع للمعرض، وندوة "سلطنة عُمان في مدونة التراث العربي"، التي استضافت الدكتور هلال بن سعد الحجري، وقدّمها يونس النعماني، وعُقدت في اليوم الثامن من المعرض.
وتضمن البرنامج الثقافي أمسيات شعرية، منها: أمسية "على صهوة" شعر"، التي شارك فيها الشعراء: عبد الله العريمي، وبدرية البدرية، ومحمد بن مسلم، ومحمد إبراهيم يعقوب، وحوراء بنت علي الهميلي، وقدّمها خميس بن قلم الهنائي (سلطنة عُمان)، وعُقدت في اليوم الثالث من المعرض، وأمسية "في الشعر الحديث"، التي استضافت الشعراء: عماد أبو صالح (مصر)، وماجد الثبيتي (السعودية)، وسلمان الجربوع (السعودية)، وقدّمها عبدالله العقيبي، التي عُقدت في اليوم السابع للمعرض، وأمسية "أمسية شعرية: رموز في الشعر"، التي تستضيف الشعراء: يوسف الكمالي (سلطنة عُمان)، وطاهر رياض (فلسطين)، وعدنان الصايغ (العراق)، وحسن المطروشي (سلطنة عمان) والأكاديمية السعودية الدكتورة فاطمة القرني، وتقدم الأمسية الدكتورة سهام العبودي، وتُعقد مساء اليوم العاشر للمعرض.
وشمل البرنامج الثقافي ورش عمل في شتى ميادين المعرفة، منها: ورشة "برمجة الأفلام والمهرجانات السينمائية، التي قدّمها الناقد السينمائي والمترجم المصري محمد طارق، التي عُقدت في اليوم الأول للمعرض، وورشة "تحسين التجربة القرائية للأطفال"، التي قدّمتها نورة الأمين وأسماء الأمين، وعُقدت في اليوم السادس للمعرض، وورشة "المحطة المستقبلية للمحتوى الرقمي"، التي يقدّمها المدوّن السعودي فؤاد الفرحان، اليوم (الجمعة)، كما يضم البرنامج منطقة للطفل لتثقيف الأطفال، وإثراء قدراتهم، وينظّم المعرض لأول مرة هذا العام، مسابقة للإلقاء الشعري مخصّصة للأطفال، ليستمتع الأطفال بتجربة تعلم مهارات الإلقاء.
وضمّ البرنامج الثقافي أيضاً عروضاً مسرحية، منها: مسرحية "الملاذ الأخير" من إخراج ماجد السيهاتي، التي عرضت مساء الأيام الثلاثة الأولى للمعرض، ومسرحية "حكاية شاعرة" إخراج فهد الدوسري، التي تعرض مساء الأيام الثامن والتاسع والعاشر من المعرض، وضمّ البرنامج حفلات موسيقية وغنائية، ومنصّات لتوقيع الكتب، وكل هذه الفعاليات جديرة بصنع حراك ثقافي يغمر بإشعاعه العالم العربي.