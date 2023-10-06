"موسم سنوي لصناعة الثقافة".. ما تأثير البرنامج الثقافي لـ"كتاب الرياض"؟

وضمّ البرنامج الثقافي للمعرض أكثر من 200 فعالية موزعة على مدار أيامه العشرة، من بينها ندوات حوارية، مثل: ندوة "للراحل محمد علوان: تقديراً لمسيرة ثقافية وعملية"، التي شارك فيها الكُتاب السعوديون: قينان الغامدي، وحسين علي حسين، وغسان علوان (ابن الراحل)، والدكتورة شيمة الشمري، والدكتور عبدالله الماجد، وأدارها الدكتور سعيد الزهراني، وندوة "علامات في الجسر الثقافي العربي الصيني، التي شارك فيها رئيس تحرير مجلة "الصين اليوم" التي تصدر باللغة العربية، وناشرة صينة، وعُقدت الندوتان في اليوم الأول للمعرض، وندوة "المستقبل والقيمة التاريخية لميثاق الملك سلمان العمراني، التي شارك فيها الأكاديمي والمعماري السعودي عاصم العبداللطيف، والكاتب مشاري الزايدي، والمعماري الدكتور مشاري النعيم، والأكاديمي والمعماري فهد اللهيم، ويقدمها الدكتور فهد العتيبي، وعُقدت في اليوم الثاني للمعرض، وندوة "إياد علاوي: السيرة والمذكرات"، التي شارك فيها رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، وقدّمها مالك الروقي، وندوة "الملاحم الشعرية الكبرى في عهد الملك عبدالعزيز"، التي شارك فيها الدكتور ماهر الرحيلي، والدكتور حمد الدخيل، والدكتورة مستورة العرابي، وقدمها الدكتور محمد الفيصل، وعقدت الندوتان في اليوم الرابع للمعرض، وندوة "سلطنة عُمان في مدونة التراث العربي"، التي استضافت الدكتور هلال بن سعد الحجري، وقدّمها يونس النعماني، وعُقدت في اليوم الثامن من المعرض.