بعد الشكاوى من إغلاق جزء بالكورنيش الشمالي.. أمانة جدة لـ"سبق": التعميد جارٍ لمعالجة الانهيارات

وكانت أمانة جدة قد تجاوبت مع "سبق" إثر شكاوى من مواطنين أكدوا فيها أن هذه المنطقة أُغلقت تمامًا وطوقت بحراسات؛ لمنع الاقتراب، كما أن هذا الإغلاق تسبب في إغلاق المحالّ المجاورة والخدمات التي كانت تُقدم لمرتادي البحر، مطالبين الأمانة بسرعة إنهاء هذه الأعمال التي قاربت على 12 شهرًا منذ هطول الأمطار التي ضربت جدة مؤخرًا.