بعد الشكاوى من إغلاق جزء بالكورنيش الشمالي.. أمانة جدة لـ"سبق": التعميد جارٍ لمعالجة الانهيارات

أوضحت أمانة محافظة جدة لـ"سبق" أن العمل يجري في الجزء المغلق بالكورنيش الشمالي من نهاية شارع صاري شمالًا وحتى مقر حرس الحدود جنوبًا، وهي فك وإزالة التالف من بلاط الجرانيت بجوار منطقة الألعاب؛ بسبب تدفق مياه البحر تمهيدًا لإعادة أعمال المعالجة وتركيب بلاط الجرانيت طبقًا للتصميم المعماري.
وقالت الأمانة: تمّت صيانة ودهان الكراسي الخرسانية مسبقة الصب والانتهاء من أعمال الصيانة الدورية للأعمال الكهربائية ودهان أعمدة الإضاءة بطول الممشى البحري والصيانة الدورية ودهان سلال المهملات بطول الممشى البحري وأعمال الصيانة الدورية والتشغيل للنافورة بجوار مقر حرس الحدود، والصيانة الدورية والمعالجة والدهان لأعمدة مظلات منطقة الألعاب بجوار حرس الحدود.
وقال المتحدث باسم الأمانة محمد البقمي: أعمال إعادة تأهيل شبكات الري بطول 500 متر طولي وزراعة المسطحات الخضراء بمساحة 2000 متر مربع بواقع 3000 شتلة وشجيرة بجوار مبنى حرس الحدود، وكذلك أعمال توريد وتركيب المصدات الجديدة لطريق الكورنيش على جانبي ووسط الطريق بـ270 من أصل 500 جارٍ تركيبها حاليًا، وأعمال المباني واللياسة لغرفتي كهرباء تمهيدًا لنقل محطة الكهرباء داخل الغرف؛ للحماية من المياه الناتجة عن ارتفاع الأمواج ضمن خطط المعالجة بالتنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء.
وأشار إلى أن أعمال الصيانة الدورية وإزالة الصدأ وإعادة الدهان لأغطية الخزانات ومناهيل تصريف مياه الأمطار بالمنطقة يجري عملها، وكذلك أعمال الصيانة الدورية وإعادة وتجديد الدهان للحواجز الخرسانية لأعمال السيفتي بالجدار البحري بالمنطقة.
وأضاف "البقمي": تمت إعادة تأهيل شبكات الري بالجزيرة الوسطية لطريق الكورنيش، وذلك من شارع صاري شمالًا إلى حرس الحدود جنوبًا بطول 1800 متر طولي، وتمت زراعة إنجيلة بمساحة 2500 متر مربع من أصل 3500 متر مربع جارٍ العمل عليها حاليًا، فيما يجري العمل حاليًا على ترميم الجدار البحري بالكامل أسفل الدرابزين والسقالات البحرية؛ تمهيدًا لترميمها وتوريد درابزين جديد.
وأردف: الأمانة قامت بإعداد وطرح مشروع دراسة وتصميم إنشاء كاسرات الأمواج بالكورنيش الشمالي للاستعانة بمخرجات الدراسة لتنفيذ حلول دائمة؛ لتفادي الأضرار الناجمة من تدفق مياه البحر؛ بسبب ارتفاع الأمواج.
وتابع: تم تأمين الموقع احترازيًا بصبّات خرسانية؛ لمنع دخول الزوار (مؤقتًا) لتضرر الموقع وتوفير حراسات أمنية، وتمت دراسة المناطق المتضررة بشخوص الفريق المختص وإعداد التقارير اللازمة وجارٍ التعميد لبدء العمل على معالجة الانهيارات حسب الإمكانيات الحالية؛ لإزالة معالم التشوه البصري وتحسين الموقع.
وقال المتحدث: تعمل الأمانة على مدار العام لتكون الواجهات البحرية والمرافق على أتم الاستعداد للزوار والسياح وفق خطة تشغيلية لأعمال الصيانة والتشغيل، حيث تم تجهيز 4 واجهات بحرية من كورنيش شاطئ السيف جنوب محافظة جدة والكورنيش الأوسط بحي الحمراء والواجهة البحرية بالكورنيش الشمالي، وكذلك واجهة روشن البحرية بمساحات إجمالية تقدر بـ1.800.000 متر مربع منها مسطحات خضراء والمزروعة داخل هذه المشاريع بمساحة 400.000 متر مربع مسطحات خضراء، وبإجمالي مواقف سيارات بأكثر من 2000 موقف سيارة، وكذلك يجري لجميع المواقع المذكورة أعلاه أعمال النظافة للمجسمات وممرات المشاة وصيانة مرافق المشروع من أعمدة الإنارة والنوافير والألعاب والتأكد من ري المسطحات الخضراء وتكثيف أعمال الرقابة.
وكانت أمانة جدة قد تجاوبت مع "سبق" إثر شكاوى من مواطنين أكدوا فيها أن هذه المنطقة أُغلقت تمامًا وطوقت بحراسات؛ لمنع الاقتراب، كما أن هذا الإغلاق تسبب في إغلاق المحالّ المجاورة والخدمات التي كانت تُقدم لمرتادي البحر، مطالبين الأمانة بسرعة إنهاء هذه الأعمال التي قاربت على 12 شهرًا منذ هطول الأمطار التي ضربت جدة مؤخرًا.