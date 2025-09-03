"مدار الفلك": صاروخ "فالكون 9" وراء البقعة الوردية في سماء المملكة

أوضحت جمعية "مدار الفلك" بجازان أن البقعة الوردية التي ظهرت في سماء بعض مناطق المملكة، تعود إلى إطلاق صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" (SpaceX)، والمخصّص لنقل أقمار "ستارلينك" للاتصالات.
وأفادت الجمعية أن هذه الظاهرة تحدث نتيجة انعكاس ضوء الشمس على بخار الوقود المنبعث من الصاروخ، ما يؤدي إلى ظهور سحابة مضيئة بلون أبيض أو مائل للوردي والأرجواني.
وأضافت أن الانفصال بين مراحل الصاروخ يتسبب أحيانًا في ظهور ما يشبه "الفقاعة" أو "الهالة الضوئية" التي تتحرك ببطء في السماء، لا سيما بعد الغروب أو قبل شروق الشمس.