"شاعر الراية" يواصل تألقه بمواجهات شعرية خليجية وعربية في حلقته الثالثة

صعود لافت في الحلقة السابقة

كانت الحلقة الماضية قد شهدت تنوعًا لافتًا في الطرح الشعري بين العاطفي والإنساني والحماسي، وتمكن الشاعر السعودي عبدالله الصلاخي الحارثي من التأهل بنسبة 73٪ بعد منافسة حادة. ويُعد الصلاخي من أصغر المتسابقين، كما أنه شاعر كفيف أثبت موهبته منذ صغره، محققًا إعجاب لجنة التحكيم والجمهور.