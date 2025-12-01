"شاعر الراية" يواصل تألقه بمواجهات شعرية خليجية وعربية في حلقته الثالثة

يواصل البرنامج الجماهيري "شاعر الراية" تألقه بحلقاته الأسبوعية، التي تشهد تصاعدًا لافتًا في مستوى المنافسة بين المواهب الشعرية من المملكة والخليج والوطن العربي، وسط حضور جماهيري كبير ونسب مشاهدات مرتفعة. ويُعرض البرنامج بدعم من هيئة الإذاعة والتلفزيون.
وتنطلق مساء غدٍ الثلاثاء الحلقة الثالثة من البرنامج، في بث مباشر عند العاشرة مساءً عبر قناة "السعودية"، وإذاعة الرياض، ومنصتي "الأولى" و"شاهد"، ويقدّمها للجمهور كل من الشاعر سعيد بن مانع والإعلامية نهى نبيل، بمشاركة سلطان الهميلي.
وتشهد هذه الحلقة مواجهة قوية بين شعراء من عدة دول، هم: مشاري العبدلي، مالك عجيب، عبدالله بن بداح الجهمي، وراكان بن سفر من السعودية، وفاتن البريدي من الأردن، ويوسف جزا الديحاني من الكويت.
صعود لافت في الحلقة السابقة
كانت الحلقة الماضية قد شهدت تنوعًا لافتًا في الطرح الشعري بين العاطفي والإنساني والحماسي، وتمكن الشاعر السعودي عبدالله الصلاخي الحارثي من التأهل بنسبة 73٪ بعد منافسة حادة. ويُعد الصلاخي من أصغر المتسابقين، كما أنه شاعر كفيف أثبت موهبته منذ صغره، محققًا إعجاب لجنة التحكيم والجمهور.
مرحلة الحسم
وفي حلقة الغد، سيُحسم مصير الشعراء الخمسة المتبقّين من الحلقة الثانية، وهم: سالم بن جديع، منصور العدواني، وسعود بن هذال من السعودية، وأحمد المغربي من سلطنة عمان، وسعيد المنصوري من الإمارات، حيث يتأهل شاعر واحد فقط عبر تصويت الجمهور لاستكمال مشواره في المنافسة.
ويُعد "شاعر الراية" منصة نوعية لاكتشاف المواهب الشعرية وتعزيز الحضور الأدبي في الساحة الخليجية والعربية، ويواصل البرنامج تقديم محتوى شعري يجمع بين الأصالة والإبداع.