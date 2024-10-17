المملكة تستعد لانطلاق أكبر حدث زراعي في الشرق الأوسط بمشاركة أكثر من عشرين دولة و300 شركة زراعية

وأوضحت الوزارة، أن المعرض الزراعي السعودي، يهدف إلى تعزيز الأولويات الاقتصادية الوطنية للمملكة، مع التركيز على الأمن الغذائي والاستدامة، بالإضافة إلى استعراض أحدث التقنيات والابتكارات المستقبلية في المجالات الزراعية النباتية والحيوانية و السمكية، مما يعكس التحول الكبير الذي يشهده القطاع الزراعي في المملكة، ومساهمته في تعزيز النمو الاقتصادي؛ حيثُ يَتوقع أن تصل حجم الاستثمارات في القطاع إلى 40 مليار دولار بحلول عام 2030م.