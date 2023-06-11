المفتي: أعداء الأمة يبثون الدعوات المضللة والأفكار الهدامة والإسلام بريء منهم

وبين سماحته أن حسد أعداء الله تعالى الأمة الإسلامية على هذه النعمة العظمية فأخذوا في بث الدعوات المضللة والأفكار الهدامة بين المسلمين، والله يعلم أن الإسلام منهم بريء بمساعدة الأئمة المضلين الذين تظاهروا بالإسلام في دعواتهم، وإذا تأمل المسلم البسيط تلك الدعوات شاهد جهالات وضلالات وخداعاً للأمة وتضليلاً لها، ذلك أن أرباب هذه الدعوات لهم علاقة قوية بأعداء الإسلام، يرسمون لهم الطريق ويخططون لهم المخططات، ليضربوا أهل الإسلام بعضهم ببعض، فجعلوا منهم جسراً يعبرون عليه لنيل أغراضهم وأهوائهم، فهم إنما يدعون لأنفسهم وأغراضهم وأهوائهم، ودعواتهم مشبوهة ، وليست إلا لأغراض دنيوية لأحزاب، أو عصبية جاهلية أو دعوات قطرية وعرقية، وقد وصفهم الله تعالى فقال: ( وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ )، وقال تعالى: ( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ * وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الْفَسَادَ ).