النحال السعودي "المنجحي" يواصل التميز ويحصد مركزًا متقدمًا في مسابقة أبوظبي للعسل 2025

في إنجاز جديد للنحالين السعوديين، حقق الشاب محمد بن علي المنجحي من محافظة محايل المركز التاسع في مسابقة أبوظبي لجودة العسل لعام 2025، ليواصل حضوره الدولي المميز للعام الثالث على التوالي.
وجاء تحقيق المنجحي لهذا المركز المتقدم وسط منافسة قوية بين نخبة من منتجي العسل من 17 دولة، شاركوا بأكثر من 1700 عينة في فئات متنوعة شملت العسل السائل، والشمعي، والمتبلور.
ويُعد هذا الإنجاز امتدادًا لمسيرة نجاح سابقة، حيث حصل المنجحي على المركز الثالث في ذات المسابقة لعامي 2023 و2024، ما يعكس استمراره في تقديم عسل سعودي عالي الجودة يرقى للمنافسة الدولية.
وأعرب المنجحي عن فخره بهذا التتويج، مؤكدًا أن ما حققه يُعد انتصارًا للوطن ومنتجي العسل في المملكة، وقال: "هذا النجاح يترجم جودة العسل الذي تشتهر به المملكة، وما كان ليتحقق لولا فضل الله، ثم الدعم الكبير الذي نحظى به من الدولة – أيدها الله – للنحالين ومنتجي العسل."