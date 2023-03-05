"كدانة" تطرح محلات تجارية للتأجير في مشعر منى

وأوضحت "كدانة للمؤسسات والشركات ورواد الأعمال" أن آخر موعد لتقديم الملفات سيكون بتاريخ 2023/03/09، مشيرة إلى أن استقبال الاستفسارات والتواصل يكون عبر البريد الإلكتروني: FWKHUJA@Kidana.com.sa.