ولي العهد يبعث برقية شكر لأمير قطر بعد مشاركته في قمم الدوحة

وفيما يلي نص البرقية:

صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسرنا ونحن نغادر بلدكم الشقيق أن نعرب لسموكم عن بالغ امتناننا وتقديرنا لما لقيناه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

صاحب السمو، نود أن نشيد بنتائج الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة العربية الإسلامية الطارئة التي عُقدت برئاسة سموكم، والتي أكدت دعم جميع الدول المشاركة لموقف دولة قطر الشقيقة في مواجهة الاعتداء الغاشم الذي وقع عليها، ورفضنا التام للخروج على مبادئ القانون الدولي وجميع الأعراف الدولية.

ونسأل الله العلي القدير أن يديم على سموكم الصحة والسعادة، وعلى الشعب القطري الشقيق الأمن والرخاء والازدهار.

وتقبلوا سموكم تحياتنا وتقديرنا.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء