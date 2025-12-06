"منشآت" تختتم جولتها في سيليكون فالي مع 6 شركات سعودية متسارعة النمو

اختتم وفد الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" جولته الممتدة لخمسة أيام في منطقة سيليكون فالي بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ضمن وفد ضم ست شركات سعودية متسارعة النمو في عدة قطاعات متنوعة، وذلك في إطار مبادرة الهيئة لتحفيز الشركات المليارية المحتملة وتمكينها من التوسع الدولي.
وتضمنت الجولة عدة زيارات وجلسات نقاشية وورش عمل مع كبرى الشركات العالمية، مثل Google، وMicrosoft، وAirbnb، وSalesforce، وPlaid.
وشملت الجولة العديد من المجالات المتنوعة، مثل: الاستثمار الجريء، والخدمات المصرفية والاستثمارية، والخدمات المالية، وإدارة الأصول، والتقنية، والحوسبة السحابية، وبرمجيات المؤسسات، والتقنية المالية (FinTech)، ومنظومة الابتكار، ومسرعات الأعمال، والتعليم العالي والبحث العلمي، والخدمات القانونية، والاستشارات التقنية، والسفر والاقتصاد التشاركي.
وتسعى "منشآت" من خلال تنظيم هذه الجولات إلى تعزيز فرص نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من الوصول والاستفادة من كبرى الشركات العالمية، ومستثمري رأس المال الجريء، والخبراء، والمستشارين حول العالم؛ للإسهام في دعم المبتكرين ورواد ورائدات الأعمال السعوديين، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين الشركات الناشئة نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام.