نائب المفتي العام: تاريخ شامخ وقادة عظام عنوان "التأسيس" لدولة الإسلام

وقال العواد إن هذه المناسبة الوطنية القوية والفريدة هي منارة إشعاع لهذه الدولة المباركة ولها دلائل عظيمة. منها ضرورة اعتزازنا بالجذور الراسخة للدولة السعودية، واستذكار تأسيسها واستلهام البطولات، والتضحية التي قام بها أئمتها وملوكها على مدى ثلاثة قرون، وكذلك تعميق مفهوم العمق الإسلامي والحضاري والتراثي لبلادنا المملكة العربية السعودية مما حباها الله عز وجل به واختصها من سمات ومزايا فريدة، وصولاً إلى الاعتزاز بالارتباط الوثيق في القلوب والنفوس بين المواطنين وقادتهم منذ التأسيس إلى يومنا الحاضر. وكذلك غرس مفاهيم الوحدة الوطنية للمملكة منذ بداياتها إلى العهد الزاهر الحاضر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله.