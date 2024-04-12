عائلة "السلطان" تتقدَّم بخالص العزاء في الفقيد الشيخ فهد بن دليم شيخ شمل قبائل قحطان ووادعة

وتخص بالعزاء أسرة آل دليم وأبناء الفقيد: ‏الشيخ عبدالله بن فهد، ‏الشيخ خالد بن فهد، ‏الشيخ سعيد بن فهد، ‏الشيخ محمد بن فهد. سائلين الله العظيم له الفردوس الأعلى من الجنة بكرم الله، ثم لما قدمه لوطنه ومجتمعه، وما عُرف به من سعي في أعمال الخير، وإصلاح ذات البَيْن.