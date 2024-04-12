عائلة "السلطان" تتقدَّم بخالص العزاء في الفقيد الشيخ فهد بن دليم شيخ شمل قبائل قحطان ووادعة

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عائلة "السلطان" تتقدَّم بخالص العزاء في الفقيد الشيخ فهد بن دليم شيخ شمل قبائل قحطان ووادعة
ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدَّم عائلة السلطان، ممثلة في الشيخ ناصر بن مهدي السلطان، وولده الأستاذ خالد بن ناصر بن مهدي السلطان، بأحرِّ التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الشيخ فهد بن عبدالله بن دليم، شيخ شمل قبائل قحطان ووادعة -تغمده الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته-.
وتخص بالعزاء أسرة آل دليم وأبناء الفقيد: الشيخ عبدالله بن فهد، الشيخ خالد بن فهد، الشيخ سعيد بن فهد، الشيخ محمد بن فهد. سائلين الله العظيم له الفردوس الأعلى من الجنة بكرم الله، ثم لما قدمه لوطنه ومجتمعه، وما عُرف به من سعي في أعمال الخير، وإصلاح ذات البَيْن.
سائلين الله العلي العظيم أن يرحمه، ويغفر له، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون}.