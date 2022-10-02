شراكة طويلة الأمد بين "نجيب أوتو" و"ذيب" لتأجير السيارات.. هنا تفاصيلها

لا يخفى على أحد وخاصةً العاملين في مجال السيارات في المملكة العربية السعودية تسارع نمو علامة سوزوكي التجارية بسبب جودتها وموثوقيتها واقتصاديتها، إلى جانب أفضل خدمات العملاء من شركة نجيب أوتو.
من ناحية أخرى، فإن شركة ذيب لتأجير السيارات واحدة من أفضل وأكبر الشركات العاملة في مجال تأجير السيارات، والتي تسعى دائمًا لتوفير سيارات أفضل لعملائها للتنقل من مكان إلى آخر بسهولة، ومن هنا نشأت هذه الشراكة الاستراتيجية بين شركي (نجيب أوتو وذيب لتأجير السيارات) من أجل تلبية احتياجات عملائهم.
وهذا يدل على التوجه الاستراتيجي لشركة نجيب أوتو - الوكيل المعتمد لسيارات سوزوكي في المملكة العربية السعودية، لتوسيع علامة سوزوكي التجارية وتقديم أفضل خدمة عملاء. انضمت سيارات سوزوكي إلى أسطول شركة ذيب لتأجير السيارات من خلال توفير 2160 وحدة من طرازات سوزوكي دزاير 2022 و2023، والتي تعد واحدة من أفضل السيارات في فئتها لما تتميز به من الاقتصاد في استهلاك الوقود.
وقد تم بالفعل تسليم جزء من الصفقة لتعزيز خدمة عملاء ذيب لتأجير السيارات لتلبية الطلب المتزايد في السوق على جميع المستويات وخاصة الفروع الجديدة التي تم افتتاحها من قبل شركة ذيب لتأجير السيارات في جميع أنحاء المملكة.
ولحرص الشركتين على تعزيز هذا الشراكة، قدم رئيس مجلس إدارة مجموعة نجيب القابضة الشيخ نجيب عبداللطيف العيسى درعًا للرئيس التنفيذي لشركة ذيب لتأجير السيارات الأستاذ نايف بن محمد الذييب لتوثيق هذه الشراكة الاستراتيجية على المدى الطويل. وذلك بحضور عدد كبير من منسوبي الشركتين، في مقر شركة ذيب لتأجير السيارات بالرياض. وقد اتفقت الشركتان على مواصلة هذه الشراكة على المدى الطويل لتحقيق أهداف العمل جنبًا إلى جنب مع خدمات العملاء ذات المستوى العالمي.