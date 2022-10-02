شراكة طويلة الأمد بين "نجيب أوتو" و"ذيب" لتأجير السيارات.. هنا تفاصيلها

ولحرص الشركتين على تعزيز هذا الشراكة، قدم رئيس مجلس إدارة مجموعة نجيب القابضة الشيخ نجيب عبداللطيف العيسى درعًا للرئيس التنفيذي لشركة ذيب لتأجير السيارات الأستاذ نايف بن محمد الذييب لتوثيق هذه الشراكة الاستراتيجية على المدى الطويل. وذلك بحضور عدد كبير من منسوبي الشركتين، في مقر شركة ذيب لتأجير السيارات بالرياض. وقد اتفقت الشركتان على مواصلة هذه الشراكة على المدى الطويل لتحقيق أهداف العمل جنبًا إلى جنب مع خدمات العملاء ذات المستوى العالمي.