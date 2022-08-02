SMC و شركة كوكاكولا يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية

تتواجد شركة كوكا كولا الشرق الأوسط في 12 سوقاً، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي والعراق والأردن ولبنان وسوريا وفلسطين واليمن. تملك كوكا كولا 23 مصنعاً لتعبئة الزجاجات في مختلف أنحاء المنطقة وتضمّ محفظة العلامات الجارية التابعة لها ما يقارب 20 علامة تجارية للمشروبات الغازية، بما فيها "كوكا كولا" و"سبرايت" و"فانتا" و"ثومز أب" و"كيو جي" و"كندا دراي" و"شويبس". أما علاماتها التجارية للمرطبات والعصائر، فتشمل "أروا" و"كريستال" و"الواحة" و"داساني مينيرا" و"صافية" و"مينوت مايد" و"كابي" و"فيوز تي" و"جلاسو فيتامين ووتر".