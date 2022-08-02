SMC و شركة كوكاكولا يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية

وقّعت SMC المسؤولة عن إدارة مرسول بارك وشركة كوكاكولا الشرق الأوسط، شراكة استراتيجية لتصبح شركة كوكاكولا الشريك الرسمي للمرطبات خلال موسم 2022-2023.
تتماشى الشراكة مع الخطط الاستراتيجية ل SMCلتحقيق أعلى معايير الاستثمار في مجال الرياضة في مرسول بارك، وتهدف إلى تطوير الموارد واستدامتها لتحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تهدف الى تعزيز الرياضة في جميع أنحاء المملكة.
من جانبه، صرح السيّد خالد الخضير، الرئيس التنفيذيSMC ، قائلاً: "تأتي هذه الشراكة تماشياً مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تعزز الاستثمار في المجال الرياضي لجعل العاصمة الرياض وجهة عالمية في مجال الرياضة والترفيه. ستسهم هذه الاتفاقية في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية لجعل مرسول بارك الوجهة المفضلة للشركات المحلية والإقليمية والدولية التي ترغب في الاستثمار في مجال الرياضة والترفيه."
ومن جهته، قال حنا حداد، مدير الامتياز التجاري لدى شركة كوكاكولا الشرق الأوسط في المملكة العربية السعودية: "يسعدنا الإعلان عن هذه الشراكة الاستراتيجية مع SMC، حيث تعتبر فرصة لإحداث تأثير إيجابي على القطاع الرياضي بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، وتعد علامة فارقة لمشاركتنا في دوري كرة القدم السعودية."
وأضاف حداد قائلاً: "لطالما كانت الرياضة منهجاً أساسياً نتبعه في شركة كوكاكولا، لقد ارتبطت كوكاكولا تاريخياً بكرة القدم، ونتطلع قدماً إلى تعزيز القطاع الرياضي من خلال شراكتنا مع مرسول بارك ".
وبهذا الصدد، صرّح ديباك كاول، المدير العام لشركه كوكاكولا السعودية لتعبئه المرطبات، قائلاً: “تمثل مرسول بارك الرحلة المذهلة التي قامت بها المملكة العربية السعودية لتنمية ودعم القطاع الرياضي، نفخر بشراكتنا مع SMCلنكون الشريك الرسمي للمرطبات في الاستاد، وبكوننا جزءاً في هذا التطوير المستمر للوجهات الرياضية في المملكة."
كجزء من الشراكة، ستزود شركة كوكا كولا علاماتها التجارية للمشروبات الغازية كوكا كولا، وسبرايت، وفانتا، وأروى في جميع أنحاء مرسول بارك خلال موسم 2022-2023.
SMC هي واحدة من أكبر الشركات في الشرق الأوسط التي تقدم حلولًا مبتكرة في مجال الإعلان والرياضة والتسويق الترفيهي.
شركة كوكا كولا (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: KO) هي شركة مشروبات تضمّ أكثر من 500 علامة تجارية تقدّم المشروبات على أنواعها في أكثر من 200 دولة.
تتواجد شركة كوكا كولا الشرق الأوسط في 12 سوقاً، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي والعراق والأردن ولبنان وسوريا وفلسطين واليمن. تملك كوكا كولا 23 مصنعاً لتعبئة الزجاجات في مختلف أنحاء المنطقة وتضمّ محفظة العلامات الجارية التابعة لها ما يقارب 20 علامة تجارية للمشروبات الغازية، بما فيها "كوكا كولا" و"سبرايت" و"فانتا" و"ثومز أب" و"كيو جي" و"كندا دراي" و"شويبس". أما علاماتها التجارية للمرطبات والعصائر، فتشمل "أروا" و"كريستال" و"الواحة" و"داساني مينيرا" و"صافية" و"مينوت مايد" و"كابي" و"فيوز تي" و"جلاسو فيتامين ووتر".
ويتمثل هدف كوكا كولا الشرق الأوسط في توفير المرطبات للأفراد حول العالم وإحداث فرق في حياتهم. لذلك، تحرص الشركة دوماً على تحديث محفظة علاماتها التجارية لابتكار منتجات جديدة تلبي أذواق الجميع. وتطمح إلى التأثير بشكل إيجابي على حياة الأفراد والمجتمعات والبيئة من خلال مبادراتها المرتبطة بالاستدامة، مثل تغذية المياه الجوفية وإدارة النفايات وإعادة التدوير، ومبادرات تمكين المرأة. وتواصل كوكا كولا الشرق الأوسط العمل على توفير منظومة فعّالة تعود بالفائدة على الموظفين والشركاء والمستهلكين والعملاء