محليات

حرس الحدود بجازان يقبض على 6 مخالفين حاولوا تهريب مواد مخدرة

في قطاعَي الدائر والعارضة
حرس الحدود بجازان يقبض على 6 مخالفين حاولوا تهريب مواد مخدرة

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية؛ لتهريبهم (70) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

كما قبضت في قطاع العارضة على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (26,9) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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