في ذكرى يوم التأسيس.. "فيصل بن عياف": هذه الأرض شهدت قصصًا من البطولات والتضحية

رفع الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
وقال في كلمة بهذه المناسبة: "احتفاؤنا بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا يجسد اعتزازنا بالجذور الراسخة للمملكة، والارتباط الوثيق بين المواطنين وقادتهم منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود في عام 1727م وحتى وقتنا الحاضر في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين".
وأضاف: "لقد شهدت هذه الأرض المباركة قصصًا من البطولات وصورًا مشرقة تجسد معنى التضحية والكفاح بدأت من الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى، التي أعزها الله براية التوحيد لتكون موئلًا ومستقرًا لإرساء ركائز السلم والعدل، ومنطلقًا لتوحيد الجهود في بناء وطن مستقر آمن نفخر جميعًا بانتمائنا إليه، وبما تحقق من توحيد لهذا الوطن وإرساء لأمنه وإعلاء لشأنه من خلال مسيرة النماء والازدهار التي قادها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، ولتستمر مسيرة البناء على يد ملوك هذه البلاد وقادتها جيلًا بعد جيل، حتى عهدنا الزاهر الذي نشهد فيه نهضة تنموية غير مسبوقة في سباق مع الزمن، ومكانة سياسية واقتصادية على مستوى العالم في ظل قيادة حكيمة جعلت من الرياض عاصمة للقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة والعالم، حيث تشهد الرياض نهضة تنموية وحضارية وعمرانية غير مسبوقة في عهدنا الزاهر، وأصبحت محطة مهمة لاستضافة الأحداث الكبرى في كل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية والترفيهية والحضارية.
وأعرب عن فخره بأن المملكة اليوم وجهة عالمية؛ لما تتمتع به من مكانة إقليمية ودولية، وما زالت ولله الحمد النجاحات تتوالى، والتطوير مستمر لتحقيق المستهدفات الطموحة لرؤية المملكة 2030، في أن تصبح الرياض واحدة من أكبر عشر اقتصادات مدن في العالم، ووجهة المستقبل، سائلًا الله العلي القدير أن يحفظ هذا الوطن وقادته، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، والتقدم والازدهار.