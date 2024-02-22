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في ذكرى يوم التأسيس.. "فيصل بن عياف": هذه الأرض شهدت قصصًا من البطولات والتضحية

أعرب عن فخره بأن المملكة اليوم وجهة عالمية في ظل ما تتمتع به من مكانة إقليمية ودولية