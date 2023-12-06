فريق عمل سعودي مختص يتفقد جميع أجزاء كسوة الكعبة.. وفق خطة يومية

وأشارت الهيئة إلى أنه يتم تفقّد ثوب الكعبة المشرفة بشكل يومي وعمل صيانة دورية من خلال فريق عمل سعودي مختص تصل خبرات بعضهم إلى 29 عامًا، ويعمل على تفقد جميع أجزاء كسوة الكعبة والحلقات المثبتة له وإصلاح الملاحظات بشكل فوري في حال وجودها؛ حسب الخطة اليومية المعتمدة وفق أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي.