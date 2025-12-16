مركز جودة الحياة يُطلق تقريرًا يرصد التقدّم في مدن المملكة: مكاسب اقتصادية واجتماعية نوعية

أطلق مركز برنامج جودة الحياة تقريرًا بعنوان "مدن الفرص: حيث يزدهر المستقبل بجودة الحياة"، يستعرض من خلاله أبرز الرؤى والتقدّم المحرَز في مسيرة تعزيز جودة الحياة في المملكة، مستندًا إلى استطلاعات رأي واسعة شملت المواطنين والمقيمين والزوار في مختلف المناطق.
ويُسلّط التقرير الضوء على دور رؤية السعودية 2030 في إعادة تشكيل الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتحويل المدن إلى بيئات حضرية مزدهرة.
ويستند التقرير إلى بيانات من خمس مدن رئيسة: الرياض، جدة، الخبر، المدينة المنورة، وأبها، ويقدّم إطارًا جديدًا لقياس جودة الحياة قائمًا على أربع ركائز مترابطة: الازدهار والفرص، النمو الشخصي والاجتماعي، أسلوب الحياة والترفيه، والأسس المستدامة والآمنة.
ومن بين المكاسب الاقتصادية والاجتماعية التي استعرضها التقرير: انخفاض معدل البطالة من 12.3% في عام 2016 إلى 6.8% في الربع الأول من 2025، وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى 36.4%، متجاوزة مستهدف رؤية 2030 البالغ 30%، إضافة إلى نمو تراخيص الاستثمار بنسبة 67% سنويًا، وبلوغ المملكة المركز الـ13 عالميًا في مؤشر "كيرني" لثقة الاستثمار الأجنبي.
كما أشار التقرير إلى ارتفاع متوسط العمر المتوقع من 74 إلى 79 عامًا، واحتلال المملكة المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تنظيمات الاتصالات والتقنية (ICT Regulatory Tracker) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.
وسلّط الضوء على تطوّر مجالات الترفيه والسلامة والنقل، مدعومةً باستثمارات وطنية تُقدّر بتريليون دولار في قطاع السياحة والترفيه، إضافة إلى استضافة فعاليات عالمية كبرى مثل "الفورمولا 1"، و"نهائيات محترفات التنس"، و"رالي داكار"، تمهيدًا لاستحقاقات قادمة تشمل "آسياد 2029"، و"إكسبو 2030 الرياض"، و"كأس العالم 2034".
وقال الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة، خالد بن عبدالله البكر، إن جودة الحياة تمثل أولوية وطنية استراتيجية لما لها من دور محوري في تعزيز الترابط الاجتماعي، واستقطاب الكفاءات، وضمان الازدهار المستدام.
وأضاف: "نفخر بما تحقق، وسنواصل العمل لتحقيق الريادة العالمية في التنمية المستدامة، التي تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وترتكز على جودة الحياة ضمن رؤية السعودية 2030".