مركز جودة الحياة يُطلق تقريرًا يرصد التقدّم في مدن المملكة: مكاسب اقتصادية واجتماعية نوعية

ومن بين المكاسب الاقتصادية والاجتماعية التي استعرضها التقرير: انخفاض معدل البطالة من 12.3% في عام 2016 إلى 6.8% في الربع الأول من 2025، وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى 36.4%، متجاوزة مستهدف رؤية 2030 البالغ 30%، إضافة إلى نمو تراخيص الاستثمار بنسبة 67% سنويًا، وبلوغ المملكة المركز الـ13 عالميًا في مؤشر "كيرني" لثقة الاستثمار الأجنبي.