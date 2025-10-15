الأراضي البيضاء تدعو ملاك الأراضي إلى الإسراع في التسجيل قبل 30 أكتوبر

وأوضح البرنامج عبر حسابه الرسمي أن فترة التسجيل النظامية تنتهي بعد 15 يومًا، مشيرًا إلى أن الغرامات ستُطبّق آليًا على غير المسجلين بعد انتهاء المهلة المحددة، داعيًا الملاك إلى استكمال تسجيل بياناتهم عبر المنصة الإلكترونية لرسوم الأراضي البيضاء على الرابط .