لم تفلح الأدوية الوريدية.. "عملية الـ4 ساعات" تنقذ بصر فتاة بالطائف

وقام الأطباء في قسم الطوارئ، بإجراء الفحوصات السريرية وإجراء الأشعة المقطعية؛ حيث تَبَيّن وجود خراج في العين اليمنى، والتهاب كامل في الجيوب الأنفية "الجهة اليمنى"، وتم تنويم المريضة وإعطاؤها الأدوية الوريدية؛ ولكن لم تتحسن حالتها؛ لذا قرر الفريق الطبي المكون من رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة الدكتور محمد باعلي، والاستشاريين الدكتور سعود الحارثي والدكتور عبدالرحمن مستان، بالإضافة إلى استشاري العيون الدكتور غالب العصيمي، إجراء عملية لتفريغ الخراج من العين وتنظيف جميع الجيوب الأنفية اليمنى بالمنظار، إضافة لإزالة اللحمية وتفريغ الهواء من القرنية الوسطى عبر عملية استغرقت ٤ ساعات.