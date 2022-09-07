"الصناعة" تنفّذ 1169 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال أغسطس الماضي

نفّذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة في الإدارة العامة لمراكز الخدمة الشاملة الصناعية وإدارة الالتزام 1169 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في عدد من مناطق المملكة خلال شهر أغسطس الماضي؛ وذلك في إطار متابعة الوزارة الدورية؛ للوقوف على جاهزية المصانع والتأكد من التزامها بتطبيق بمعايير الجودة والاشتراطات اللازمة.
وأوضحت الوزارة أن الزيارات الميدانية المنفذة خلال الشهر الماضي، شملت 399 زيارة على المصانع في منطقة مكة المكرمة و320 زيارة في منطقة الرياض، و218 في المنطقة الشرقية، فيما نفّذت 66 زيارة على مصانع منطقة القصيم، و62 زيارة سُجلت في منطقة عسير، إضافة إلى 38 زيارة لمصانع منطقة تبوك، و23 في منطقة المدينة المنورة، ونفذت أيضًا 13 زيارة على المصانع في منطقة جازان و12 في منطقة الجوف فيما سجلت 11 زيارة على مصانع منطقة حائل و6 زيارات في منطقة الباحة، في حين نفذت زيارة واحدة على المصانع في منطقة الحدود الشمالية.
وأكدت عزمها على مواصلة القيام بزياراتها الميدانية؛ للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية للمعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع الوطنية بتوفير منتجات ذات جودة عالية، ومطابقة للمعايير والمواصفات المعتمدة، والتحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.
وتهدف الوزارة من خلال هذه الزيارات إلى تحفيز الصناعات المحلية في جميع القطاعات، ومتابعة جودة المنتج المحلي، وتعزيز التعاون مع شركاء الوزارة من المصانع الوطنية؛ وذلك من أجل عكس الصورة الإيجابية عن جودة هذه المنتجات، وقدرتها على المنافسة، إضافة إلى توفير احتياج السوق وتعزيز المعروض فيه.
يُذكر أن وزارة الصناعة تشترط على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها لوسائل السلامة تبعاً لطبيعة النشاط، إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.