"الصناعة" تنفّذ 1169 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال أغسطس الماضي

وأوضحت الوزارة أن الزيارات الميدانية المنفذة خلال الشهر الماضي، شملت 399 زيارة على المصانع في منطقة مكة المكرمة و320 زيارة في منطقة الرياض، و218 في المنطقة الشرقية، فيما نفّذت 66 زيارة على مصانع منطقة القصيم، و62 زيارة سُجلت في منطقة عسير، إضافة إلى 38 زيارة لمصانع منطقة تبوك، و23 في منطقة المدينة المنورة، ونفذت أيضًا 13 زيارة على المصانع في منطقة جازان و12 في منطقة الجوف فيما سجلت 11 زيارة على مصانع منطقة حائل و6 زيارات في منطقة الباحة، في حين نفذت زيارة واحدة على المصانع في منطقة الحدود الشمالية.