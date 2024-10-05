"عقار ون" تدعو كبار المستثمرين للمشاركة في مزاد استثنائي يضم فرصًا عقارية فريدة وواعدة

ودعا مشرف بن أحمد الغامدي، الرئيس التنفيذي لشركة عقار ون، كبار رجال المال والأعمال والمستثمرين، للمشاركة في هذا المزاد الاستثنائي الذي يعتبر فرصًا عقارية فريدة في مواقعها وواعدة لإطلاق المشاريع العقارية والتجارية والسياحية والطبية والإدارية والسكنية التي تدر عوائد استثمارية مستدامة.