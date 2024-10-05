"عقار ون" تدعو كبار المستثمرين للمشاركة في مزاد استثنائي يضم فرصًا عقارية فريدة وواعدة

أعلنت شركة عقار ون للمزادات العلنية عن اكتمال جميع التجهيزات لطرح مزاد (روائع الغربية) الذي سيقام يوم الأربعاء المقبل 9/ 10/ 2024م حضوريًا بقاعة بلاتسو بحي الواحة بجدة، وإلكترونيًا عبر منصة السعودية للمزادات في تمام الساعة الرابعة عصراً.
ويطرح المزاد 8 عقارات أراض تجارية وسكنية وفلل وعمائر في 4 مدن بالمنطقة الغربية مكة – جدة – الجموم – رابغ.
العقار الأول: قطعة أرض تجارية سكنية فريدة بموقعها منطقة أبراج على 3 شوارع بواجهة بطول 178 مترًا على طريق المدينة المنورة بحي البساتين مقابل الصالة الشمالية لمطار الملك عبدالعزيز بجدة في منطقة الفنادق العالمية والمراكز التجارية والإدارية والطبية والوحدات والشقق الفندقية وأشهر المطاعم والمقاهي والكافيهات العالمية، مما يجعله الاختيار الأفضل لمن يحلم بتملك موقع تجاري في أرقى مكان بجدة.
العقار الثاني: عدد 2 قطعة أرض تمتد على مساحة 158 ألف متر على جانبي طريق المدينة المنورة ومكة المكرمة السريع وسط الأحياء السكنية بمدينة الجموم على بعد أمتار من بوابة مكة الشمالية بجوار مشاريع وزارة الإسكان مباشرة وسط جميع الخدمات الحكومية بمحافظة الجموم.
العقار الثالث: قطعة أرض سكنية بحي الشراع بجدة في منطقة مأهولة بالسكان مقابل مستشفى الملك عبدالعزيز بأبحر الشمالية.
العقار الرابع: عمارة سكنية على مساحة 720م بحي المعيصم بمكة المكرمة.
العقار الخامس: قطعة أرض تمتد على مساحة 1902م منطقة عمائر بحي البحيرات بمكة المكرمة مرتبطة بطريق المدينة المنورة وشارع السيدة عائشة والطريق الدائري الثالث.
العقار السادس: عمارة سكنية على مساحة 650م عدد 14 شقة سكنية بحي السلاهبة برابغ.
العقار السابع: فيلا سكنية مساحة 315م بحي البندر بأبحر الشمالية دورين + ملحق.
العقار الثامن: مستودع جاهز بمساحة 1050م منطقة مستودعات بحي الوسيق بمكة المكرمة مقابل مخطط الزايدي
وتعتبر العقارات المعروضة بمزاد (روائع الغربية) من أفضل الفرض العقارية والتجارية والسكنية المميزة والرائعة لمواقعها الاستراتيجية.
ودعا مشرف بن أحمد الغامدي، الرئيس التنفيذي لشركة عقار ون، كبار رجال المال والأعمال والمستثمرين، للمشاركة في هذا المزاد الاستثنائي الذي يعتبر فرصًا عقارية فريدة في مواقعها وواعدة لإطلاق المشاريع العقارية والتجارية والسياحية والطبية والإدارية والسكنية التي تدر عوائد استثمارية مستدامة.
وفي حال وجود أي استفسارات، يمكن التواصل مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني أو الاتصال 8002486666 - 0533463111.