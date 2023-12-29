"أبو دية" يكشف لـ"سبق" عن مراحل تحقيق حلمه بوجود مليون مخترع في العالم الإسلامي

أكد الدكتور مهند أبو دية، مدير منظومة الابتكار التجاري الوطنية والمستشار والباحث في نظم الابتكار، أن السعودية لديها كل المقومات والإمكانيات لتكوين منظومة ابتكار وطنية متكاملة ومثالية ومتناغمة.
وفي التفاصيل، قال "أبو دية" لـ"سبق" على هامش مشاركته في اللقاء السنوي لأعضاء رابطة موهبة 2023: نسعى في منظومة الابتكار التجاري الوطنية تحت برامج رؤية السعودية 2030 لتكوين هذه المنظومة المثالية والمتناسقة؛ لنستطيع إنتاج أكبر عدد من قصص النجاح من الابتكارات السعودية بكفاءة عالية؛ وبالتالي ستصبح السعودية -بإذن الله- في 2030 منظومة الابتكار الوطنية رقم واحد في العالم من حيث الكفاءة وعدد قصص النجاح بالنسبة لعدد السكان.
وعن حلمه بوجود مليون مخترع في العالم الإسلامي كشف "أبو دية" أن صناعة هذا العمل تمرُّ بمراحل: الأولى في السعودية، ويجعلها الوطن الأكثر ابتكارًا، ثم الانتقال بعد ذلك إلى باقي دول العالم الإسلامي، وتجعلها الأوطان الأكثر ابتكارًا في العالم.. واصفًا حلمه بالطويل، وغير محدد المدة.
وأضاف: سأعمل على تحقيق هذا الحلم إلى آخر رمق في عمري. والبداية ستكون في الوطن الأكثر ابتكارًا (السعودية 2030).
وكان اللقاء السنوي لأعضاء رابطة موهبة 2023 قد انطلق مساء أمس الجمعة بقصص ثرية بالشغف والإبداع والإلهام، بمشاركة 500 من أعضاء الرابطة، وبحضور د. آمال الهزاع الأمين العام لموهبة، ومجموعة من القيادات.
وعُقد اللقاء في مقر "الكراج" بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الذي يعرف بكونه بيئة محفزة للإبداع، وملهمة لكل مبدع يبحث عن أقرانه المتميزين.
وتضمَّن برنامج اللقاء محاورة أحد القادة البارزين في الجهات الرائدة، واستعراض النماذج الوطنية الملهمة من الكفاءات الشابة؛ وهو ما يعد فرصة فريدة لتبادُل الخبرات والدروس، وتعزيز التواصل فيما بينهم.
وكان "أبو دية" ضيف اللقاء، وهو الخبير والمؤلف في مجال منظومة الابتكار الوطنية، وتحدث عن بداياته، والتحديات التي واجهها، مشيرًا إلى أن بناء منظومة الابتكار يحتاج إلى تربة خصبة من خلال تأسيس كل الجهات الداعمة للمبتكر من بدايات رحلته في الموهبة والإبداع.. وقال: "الخبر السار هو وجود كل هذه الجهات في السعودية". مشيرًا في هذا الإطار إلى أن السعودية سبقت 15 دولة في مؤشر الابتكار العالمي خلال عام واحد فقط.
واختتم "أبو دية" حديثه بتوجيه نصيحة لكل الموهوبين والمبدعين قائلاً: الأحلام متاحة للجميع، لكن نحتاج إلى التضحيات لتحقيقها. مشيرًا إلى أن الموهبة ليست كافية لتحقيق الأحلام، وقال: "أنا مستعد للتضحية بكامل عمري إلى آخر نَفَس ورمق؛ ليكون لدينا مليون مخترع مسلم في السعودية والعالم الإسلامي. مخاطبًا الحضور من الموهوبين والموهوبات: "وأنت ما هو الحلم الذي تسعى للتضحية من أجله؟".
ويمثل اللقاء السنوي للرابطة خطوة مهمة في سعي "موهبة" نحو دعم الرؤية بعيدة المدى لرعاية الموهبة والإبداع في السعودية، وتعزيز دورها كرافد أساسي لمنظومة البحث والتطوير والابتكار.