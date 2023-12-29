"أبو دية" يكشف لـ"سبق" عن مراحل تحقيق حلمه بوجود مليون مخترع في العالم الإسلامي

وكان "أبو دية" ضيف اللقاء، وهو الخبير والمؤلف في مجال منظومة الابتكار الوطنية، وتحدث عن بداياته، والتحديات التي واجهها، مشيرًا إلى أن بناء منظومة الابتكار يحتاج إلى تربة خصبة من خلال تأسيس كل الجهات الداعمة للمبتكر من بدايات رحلته في الموهبة والإبداع.. وقال: "الخبر السار هو وجود كل هذه الجهات في السعودية". مشيرًا في هذا الإطار إلى أن السعودية سبقت 15 دولة في مؤشر الابتكار العالمي خلال عام واحد فقط.