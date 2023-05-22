"الصفيان" يستشهد بـ"نيوم" لشرح دور الابتكار الهندسي لبناء المدن

وقال "الصفيان"، في مقالة نشرها في جريدة "اليوم": إن المملكة تشهد تطورًا كبيرًا في مجال تخطيط المدن والإسكان؛ حيث تستخدم التقنيات الحديثة والابتكارات الهندسية لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للمواطنين، مستعرضًا بعض النماذج الملهمة للاستخدام الناجح للابتكارات الهندسية في تخطيط المدن بالسعودية.