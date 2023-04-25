غدًا.. عودة ‫الدوام الصيفي بتعليم الرياض والحصة الأولى في الـ6:30 صباحًا

وقررت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، العودة إلى الدوام الصيفي لتكون بداية الاصطفاف الصباحي الساعة 6:15 صباحًا، والحصة الأولى الساعة 6:30 صباحًا، اعتبارًا من يوم غد الأربعاء 6 شوال الجاري الموافق 26 أبريل إلى نهاية العام الدراسي 1444 الخميس 4 ذو الحجة القادم الموافق 22 يونيو؛ متمنية لجميع الطلاب والطالبات فصلًا دراسيًّا حافلًا بالنجاح والإنجازات.