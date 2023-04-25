غدًا.. عودة ‫الدوام الصيفي بتعليم الرياض والحصة الأولى في الـ6:30 صباحًا

يستأنف أكثر من ١.٢ مليون طالب وطالبة بتعليم الرياض في جميع المراحل الدراسية مع الكوادر الإدارية والتعليمية، صباح غد الأربعاء 6 شوال الموافق 26 إبريل، الدراسة للفصل الدراسي الثالث، بعد الاستمتاع بإجازة عيد الفطر المبارك التي استمرت 12 يومًا.
وقررت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، العودة إلى الدوام الصيفي لتكون بداية الاصطفاف الصباحي الساعة 6:15 صباحًا، والحصة الأولى الساعة 6:30 صباحًا، اعتبارًا من يوم غد الأربعاء 6 شوال الجاري الموافق 26 أبريل إلى نهاية العام الدراسي 1444 الخميس 4 ذو الحجة القادم الموافق 22 يونيو؛ متمنية لجميع الطلاب والطالبات فصلًا دراسيًّا حافلًا بالنجاح والإنجازات.