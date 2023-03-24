الأغنام تتجاوز ٢٠٠٠ ريال.. تنافس كبير بأسواق حائل وسط إقبال رمضاني كثيف

سجّلت أسواق الموادّ الغذائية بحائل، إقبالًا كثيفًا منذ الأسبوع الماضي لشراء الأسر من متطلبات رمضان؛ وذلك وسط تنافس بين منافذ البيع "الهايبر ماركت" والبقالات داخل الحي الواحد، بإطلاق تخفيضات للسلع الرمضانية والأساسية.
وسجّل صنفا "فيمتو العوجان" و"شوربة كويكر شوفان أبيض 500 جرام"؛ أكثرَ الأصناف تنافسًا؛ حيث يعتبران من أهم أصناف السفرة الرمضانية بمنطقة حائل، منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وعرضت بعض منافذ البيع "الهايبر ماركت" أسعارًا لا تتجاوز ٦ ريالات للفيمتو، و٣ ريالات للشوربة، إلا أن تلك العروض انتهت مع أول أيام رمضان لتعود أسعار الصنفين إلى سعر السوق من ١٤-١٧ ريالًا للفيمتو، ومن ٥-٧ ريالات للشوربة، فيما سجلت باقي الأصناف تقاربًا في الأسعار في جميع منافذ بيع المواد الغذائية الكبيرة وبقالات الحارات.
وشهدت أسواق الأغنام منذ أمس الأول ازدحامًا لافتًا؛ مما أشعل الأسعارَ التي وصلت بها الذبائح من ٧٠٠ -٢١٠٠ ريال، بعد أن كانت على ٥٠٠-١٦٠٠ ريال قبل نحو أسبوعين.
وسجل سعر النجدي ثلاثة أشهر ١٤٠٠ ريال، ومن خمسة أشهر إلى ثمانية أشهر تراوحت أسعارها من ١٧٥٠ ريالًا إلى ٢١٠٠ ريال، فيما سجل السواكن خمسة أشهر ٧٠٠ ريال، وثمانية أشهر ١٠٠٠ ريال، والجذعان منها تصل إلى ١٢٠٠ ريال. وبلغ سعر الحريات الأربعة أشهر ١١٠٠ ريال، والستة أشهر ١٤٠٠ ريال، والثمانية أشهر وصل سعرها إلى ١٦٠٠ ريال.
وبدأ بعض ملّاك الأغنام في حائل مع حلول رمضان، بذبح الذبائح وتقسيمها بمقدار كيلوجرام، وتغليفها ووضعها في صحون فلين خاصة باللحم، وتغليف الأحشاء والكبد والرأس والكرعان بعد تنظيفها؛ مما يُسهّل حفظها في الثلاجة، وهو الأمر الذي جعل الإقبال عليه من المواطنين بدلًا من شراء ذبيحة كاملة وتقطيعها، يشكل ظاهرة هذا العام.