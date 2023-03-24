الأغنام تتجاوز ٢٠٠٠ ريال.. تنافس كبير بأسواق حائل وسط إقبال رمضاني كثيف

وبدأ بعض ملّاك الأغنام في حائل مع حلول رمضان، بذبح الذبائح وتقسيمها بمقدار كيلوجرام، وتغليفها ووضعها في صحون فلين خاصة باللحم، وتغليف الأحشاء والكبد والرأس والكرعان بعد تنظيفها؛ مما يُسهّل حفظها في الثلاجة، وهو الأمر الذي جعل الإقبال عليه من المواطنين بدلًا من شراء ذبيحة كاملة وتقطيعها، يشكل ظاهرة هذا العام.