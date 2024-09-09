وزارة السياحة تكشف عن أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي بالقطاع السياحي

وتماشيًا مع رؤية السعودية 2030 يعمل قطاع السياحة في السعودية، بقيادة وزارة السياحة، على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي؛ لتحويل المفاهيم النظرية إلى حلول واقعية، تطور مستقبل السفر والضيافة.. كما تؤكد الشراكات التي تعقدها السعودية مع شركات الذكاء الاصطناعي العالمية الرائدة التزامها بتسريع تبنِّي الذكاء الاصطناعي، ودفع عجلة النمو في القطاع؛ الأمر الذي يعزز ريادة السعودية في تعزيز الابتكار التكنولوجي، وتوسيع دور الذكاء الاصطناعي في قطاع السياحة.