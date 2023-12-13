"التجارة" تتيح الاعتراض إلكترونياً على المخالفات الصادرة عن لجان النظر

وأوضحت الوزارة أن البوابة الإلكترونية للاعتراضات، تهدف إلى تمكين مَن صدرت بحقهم قرارات من قِبل اللجان، من الاعتراض على القرار وإرفاق المستندات التي تدعم الاعتراض، كما يُمكن لمَن صدر بحقه قرار من قِبل اللجان تفويض طرف ثانٍ لتقديم الاعتراض ومتابعته، حيث يتم تقديم الاعتراض أو التفويض بشكلٍ إلكتروني دون الحاجة إلى الحضور لمقار الوزارة.