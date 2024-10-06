ارتقاء جدة العقارية تعلن انطلاق حملتها التسويقية لبدء البيع بمخطط "جوهرة صبيا"

ومن المتوقع أن يكون مخطط "جوهرة صبيا" هو قلب مدينة صبيا النابض، حيث يقع في وسط المدينة، محاطًا بالعديد من الأحياء السكنية. تبلغ المساحة الإجمالية للمخطط 450 ألف متر مربع، مقسمة إلى 299 قطعة تجارية وسكنية. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة المساحة التجارية تبلغ نحو 70% من صافي القطع في المخطط. كما يضم المخطط ستة مساجد واثنين من المجمعات التعليمية.