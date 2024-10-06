ارتقاء جدة العقارية تعلن انطلاق حملتها التسويقية لبدء البيع بمخطط "جوهرة صبيا"

أعلنت شركة ارتقاء جدة العقارية مؤخرًا عن انطلاق حملتها التسويقية لبدء البيع والتملك في أحدث مخططات محافظة صبيا "جوهرة صبيا" بمنطقة جازان.
يأتي الإعلان في وقت يشهد فيه القطاع العقاري بمنطقة جازان نموًا متسارعًا، حيث تُعد محافظة صبيا واحدة من أكبر المراكز الإدارية والاقتصادية في المنطقة، نظرًا لموقعها الاستراتيجي وبيئتها الملائمة للتنمية العمرانية والاستثمارية.
ويهدف مخطط "جوهرة صبيا" إلى تقديم فرص سكنية واستثمارية مميزة، تلبي احتياجات السوق المحلي وتعزز فرص النمو في الحركة العقارية والاستثمارية بالمحافظة.
ومن المتوقع أن يكون مخطط "جوهرة صبيا" هو قلب مدينة صبيا النابض، حيث يقع في وسط المدينة، محاطًا بالعديد من الأحياء السكنية. تبلغ المساحة الإجمالية للمخطط 450 ألف متر مربع، مقسمة إلى 299 قطعة تجارية وسكنية. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة المساحة التجارية تبلغ نحو 70% من صافي القطع في المخطط. كما يضم المخطط ستة مساجد واثنين من المجمعات التعليمية.
ومن المتوقع أن يساهم البيع في هذا المخطط بشكل كبير في زيادة الحركة التجارية والاقتصادية في محافظة صبيا، من خلال حركة البناء والتشييد للعديد من المشروعات السكنية والتجارية والاستثمارية.