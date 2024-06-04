19 شركة وطنية تشارك ضمن "صناعة سعودية" في معرض البناء - أفريقيا 2024م

وتأتي مشاركة "الصادرات السعودية" في مستهلّ جهودها الإستراتيجية الرامية إلى الترويج للعلامة التجارية لصادرات المملكة في الأسواق ذات الأولوية التصديرية وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وانطلاقًا من ذلك تتّخذ "الصادرات السعودية" مسارًا نحو القارة السمراء وفقًا لاحتياجات أسواقها المتنوعة والمتنامية وتطلّعاتها المستقبلية حيث توظّف وتسخّر إمكانياتها كافة لإيصال المنتجات الوطنية للأسواق الأفريقية المستهدفة، وتسعى لزيادة حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى القارة الأفريقية.