19 شركة وطنية تشارك ضمن "صناعة سعودية" في معرض البناء - أفريقيا 2024م

تشارك هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" تحت هوية "صناعة سعودية" في معرض البناء-أفريقيا 2024م المقرر انعقاده في كينيا خلال الفترة 5 - 7 يونيو الجاري، بجناح يضم أكثر من 19 شركة وطنية رائدة في قطاع البناء والتشييد؛ لتستعرض منتجاتها المنافسة في معرضٍ يعد من أبرز المعارض الأفريقية المتخصصة في هذا القطاع.
وتأتي مشاركة "الصادرات السعودية" في مستهلّ جهودها الإستراتيجية الرامية إلى الترويج للعلامة التجارية لصادرات المملكة في الأسواق ذات الأولوية التصديرية وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وانطلاقًا من ذلك تتّخذ "الصادرات السعودية" مسارًا نحو القارة السمراء وفقًا لاحتياجات أسواقها المتنوعة والمتنامية وتطلّعاتها المستقبلية حيث توظّف وتسخّر إمكانياتها كافة لإيصال المنتجات الوطنية للأسواق الأفريقية المستهدفة، وتسعى لزيادة حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى القارة الأفريقية.
وأكد المتحدث الرسمي لـ "الصادرات السعودية" ثامر المشرافي أهمية القارة الأفريقية كمحطة تصديرية تحظى فيها المنتجات السعودية بمكانة بارزة لدى المستهلك الأفريقي حيث تتجلى بالجودة والتنافسية وترتكز على عمق الروابط التاريخية والتجارية والاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ونظيراتها من الدول الأفريقية، وعليه تأتي المشاركة في معرض البناء أفريقيا اليوم وتتبع بعدد من الجهود الترويجية للمنتجات والخدمات الوطنية، نركّز فيها على إبراز أهلية الصناعات السعودية وتنافسيتها بجودتها الرائدة وتنوّعها المميز؛ لتوسيع نطاق وصول العلامة التجارية "صناعة سعودية" إلى الأسواق العالمية ومنها السوق الأفريقي الواعد".
يذكر أن حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى القارة الأفريقية خلال الفترة (2019 - 2023م) تجاوز 132 مليار ريال كان فيها قطاع البتروكيماويات والبوليمرات على قائمة القطاعات المصدّرة يليه قطاع مواد البناء ثم قطاع التعبئة والتغليف، وكانت أعلى المنتجات تصديرًا البولي بروبيلين والبولي ايثيلين والأسمدة.
في حين جاءت دولة جنوب أفريقيا ضمن أعلى الدول استيرادًا للمنتجات السعودية بقيمة إجمالية بلغت 11,91 مليار ريال، وسجّلت كينيا قيمة إجمالية بلغت 7 مليارات ريال بينما سجّلت نيجيريا قيمة بلغت 5,82 مليارات ريال.