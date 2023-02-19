منها تحديد السعر حسب المساحة.. "الزامل": 5 إجراءات لخفض أسعار العقارات

ويعلق "الزامل" قائلًا: "للأسف الشديد يسرد (بعض) المستثمرين والتجار هذه المبررات في سياق يؤكد عدم وجود مشكلة إسكانية، وأن ارتفاع الأسعار طبيعي ولا توجد حاجة أصلًا لمعالجة الوضع الراهن.. ورغم أن القطاع الخاص يلعب دورًا حيويًا في إنتاج العقارات السكنية وزيادة المخزون السكني؛ ولكنه في الوقت ذاته يبحث عن الربح المجزي، ويستهدف الفئات التي لديها الملاءة المالية، ونتيجة ذلك، تصبح الأسر المتوسطة أو محدودة الدخل خارج نطاق القدرة على تحمل التكاليف، وغير قادرة على الوصول إلى سوق إسكاني عادل، بعبارة أخرى، فالقطاع الخاص يستهدف الربح في المقام الأول؛ في حين أن القطاع العام يؤكد تحقيق مبدأ المصلحة العامة".