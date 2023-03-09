مركز القلب بالمدينة المنورة ينقذ حياة أمّ وجنينها

وأوضح التجمع الصحي للمدينة أن المريضة حضرت إلى المركز وهي في الأسبوع السابع والثلاثين من حملها برفقة فريق طبي متكامل ومتخصص في حالات الولادة؛ تحسباً لحدوث مضاعفات قلبية، وخضعت فور وصولها للفحوصات الطبية اللازمة لما قبل عملية الولادة بغرف عمليات القلب، ثم بدأ الفريق الطبي في إجراء عملية الولادة القيصرية، وعمل إنعاش رئوي للجنين الخديج، ليُنقل بعدها بصورة آمنة داخل المحضن المتنقل على جهاز التنفس الصناعي إلى وحدة الأطفال حديثي الولادة بمستشفى أحد، وتماثل للشفاء وغادر المستشفى برفقة والدته بعد الاطمئنان على صحتيهما.