"لنجاوي": مؤسسة الرياض غير الربحية تركز في الأساس على تلبية احتياجات المواطن بالعاصمة

وتفصيلاً، أوضح لنجاوي لـ "نشرة النهار" على قناة الإخبارية أن الإنسان هو محور تركيز نمو مدينة الرياض، حيث تسعى المؤسسة إلى جعل رحلة النمو متمحورة حول الإنسان واحتياجاته الأساسية، وقد بدأت المؤسسة بالفعل أعمالها، حيث أجرت خلال مرحلة التأسيس العديد من الدراسات لفهم المتطلبات الاجتماعية، مما أتاح لها بناء قاعدة بيانات قوية تُسهم في انطلاقها.