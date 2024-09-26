"لنجاوي": مؤسسة الرياض غير الربحية تركز في الأساس على تلبية احتياجات المواطن بالعاصمة

أكد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس أحمد بن إبراهيم لنجاوي، أن مؤسسة الرياض غير الربحية التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض - حفظه الله -، تركز في عملها على الإسهام في تحقيق سائر التطلعات الاجتماعية للمدينة، مع الالتزام بتلبية احتياجات جميع فئات المجتمع.
وتفصيلاً، أوضح لنجاوي لـ "نشرة النهار" على قناة الإخبارية أن الإنسان هو محور تركيز نمو مدينة الرياض، حيث تسعى المؤسسة إلى جعل رحلة النمو متمحورة حول الإنسان واحتياجاته الأساسية، وقد بدأت المؤسسة بالفعل أعمالها، حيث أجرت خلال مرحلة التأسيس العديد من الدراسات لفهم المتطلبات الاجتماعية، مما أتاح لها بناء قاعدة بيانات قوية تُسهم في انطلاقها.
وأشار لنجاوي إلى أن الإعلان عن تأسيس المؤسسة وصدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على نظامها الأساس، وتشكيل مجلس إدارتها، وانعقاد اجتماعات المجلس، يمهد الطريق لبدء تنفيذ أعمال المؤسسة قريبًا بإذن الله. وسيتم الإعلان عن المستجدات والبرامج حال نضوجها، مع توقع أن يكون تأثير المؤسسة واضحًا للجميع في المستقبل القريب.
وأفاد لنجاوي بأن أهداف المؤسسة يمكن تلخيصها في أربعة محاور رئيسة ترتكز على الإنسان، كالصحة وسعادة الإنسان بتحسين جودة حياة الأفراد، والتمكين والشمولية لضمان تمكين جميع أفراد المجتمع، بالإضافة إلى الانتماء من خلال تعزيز الإحساس بالانتماء للمدينة والمجتمع، والاستدامة لتحقيق استدامة المدينة على المدى البعيد.
وأكد لنجاوي في ختام تصريحه أن هذه المحاور تستند إلى رؤية متكاملة تضع الإنسان في قلب عملية التنمية، مما يعكس التزام المؤسسة بتحقيق مستقبل أفضل للرياض وسكانها.