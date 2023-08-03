الوطنية للإسكان تتيح 12 ألف وحدة سكنية جديدة في منصة سكني بأسعار تبدء من 350 ألف ريال

يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان أعلنت خلال شهر مايو عن تسليم أكثر من 25 ألف وحدة سكنية للأسر السعودية، ومن المتوقع أن تتخطى 30 ألف في نهاية أغسطس من العام الحالي، ما يعكس حرص الشركة على تسريع وتيرة تسليم المساكن للمواطنين، وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية عبر تقديم ضواحي ومجتمعات سكنية وفق أعلى المعايير العالمية.