الوطنية للإسكان تتيح 12 ألف وحدة سكنية جديدة في منصة سكني بأسعار تبدء من 350 ألف ريال

ضمن خططها واستراتيجياتها لزيادة المعروض العقاري، أعلنت الوطنية للإسكان NHC عن إتاحة 12 ألف وحدة سكنية جديدة للحجز عبر منصة سكني بأسعار تنافسية تبدأ من 350 ألف ريال، وذلك ضمن جهودها في ضخ المزيد من الخيارات السكنية المتكاملة بمختلف مناطق المملكة وبأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين؛ لتساهم في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030 برفع نسبة التملك إلى 70%.
وتتنوع الوحدات المتاحة للحجز ما بين الشقق والفلل والتاون هاوس، موزعةً في عدد من مدن المملكة، مؤكدةً الشركة على دورها في تنمية المعروض العقاري وتوفير خيارات سكنية بأعلى معايير الجودة والاستدامة، ضمن مجتمعات سكنية متطورة تجمع بين تكامل الخدمات الأساسية والمرافق الحيوية والمسطحات الخضراء، وذلك بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين من ذوي الخبرة والكفاءة.
كما أوضحت الوطنية للإسكان أن أسعار الشقق تبدأ من 350 ألف ريال بخيارات ومساحات متنوعة، بينما تبدأ أسعار فلل التاون هاوس من 600 ألف ريال، بالإضافة إلى أسعار الفلل التي تبدأ من 700 ألف ريال بتصاميم عصرية ونماذج مختلفة تلبي كافة التطلعات.
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يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان أعلنت خلال شهر مايو عن تسليم أكثر من 25 ألف وحدة سكنية للأسر السعودية، ومن المتوقع أن تتخطى 30 ألف في نهاية أغسطس من العام الحالي، ما يعكس حرص الشركة على تسريع وتيرة تسليم المساكن للمواطنين، وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية عبر تقديم ضواحي ومجتمعات سكنية وفق أعلى المعايير العالمية.
وتُعد الوطنية للإسكان، الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة، وتوفير خيارات سكنية متنوعة، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.