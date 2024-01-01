بأكثر من 538 مليون ريال.. "مدن" تطلق 10 مشاريع تطوير جديدة في 6 مدن صناعية

وتتولى "مدن" مهام تطوير أراضٍ صناعية متكاملة الخدمات إلى جانب إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وتعمل على تطوير منظومة استثمارية وتعزيزها بمعايير برنامج جودة الحياة لمواكبة تطلعات شركائها بالقطاع الخاص، وتمكين ريادة الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تضم أصولًا صناعية واستثمارية ولوجستية تضعها في قائمة أكبر المدن الصناعية عالميًا بوجود أكثر من 209 ملايين متر مربع مساحات مُطورة، وأكثر من 6,443 مصنعًا وما يزيد على 1,323 مصنعًا جاهزًا.