يزيد الراجحي: الاحتفاء بيوم التأسيس فرصة لنتذكر منجزاتنا وتاريخنا

وتابع: "إن المتأمل في قوة اقتصاد المملكة؛ ليقرأ التقارير التي تحاول النيْل من متانته؛ لكن هذه التقارير الدولية لا تلبث أن تعود وتشيد بقوة الاقتصاد، ومن ذلك تخفيض منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية -في تقاريرها مؤخرًا- لأداء الاقتصاد العالمي عن العام 2022 والعام الحالي؛ حيث تأثرت تقديراتها بتباطؤ النمو في أغلب اقتصادات في العالم؛ إلا أن المنظمة أبقت توقعاتها لنمو الاقتصاد السعودي خلال عامي 2022 و2023م".