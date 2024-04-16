محليات

"حرس الحدود" بجازان يُحبط تهريب 170 كجم قات في العارضة

استكمال الإجراءات النظامية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص
"حرس الحدود" بجازان يُحبط تهريب 170 كجم قات في العارضة

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، تهريب (170) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: (مكة المكرمة، والرياض، والشرقية)، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

جازان
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نبات القات المخدر

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