"هيئة العقار" تُعلن عن بدء أعمال السجل العقاري لـ 30 حيًا بمحافظتي الزلفي والخرج

وأوضحت الهيئة أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في محافظة الزلفي: (حي النهضة، حي مرخ، حي الفردوس، حي الدرعية ، حي الفاروق، حي السيح، حي العزيزية، حي الأندلس، حي قرطبة، حي أحد، حي المنتزة، حي الازدهار، حي الملك سلمان، حي الياسمين، حي الخزامى، حي الواحة)، كما يشمل التسجيل في محافظة الخرج: (حي القطار، جزء من حي فرزان، جزء من حي العفجة، جزء من حي الرفايع، جزء من حي الرفاع، أجزاء من حي السمية، أجزاء من حي مشرفة، أجزاء من حي النخيل) ، مُبينةً بأنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.