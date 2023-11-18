"البديوي": حوار المنامة يعزّز الأمن الإقليمي وسط تحديات عالمية وانتهاكات إسرائيلية

وثمَّن "البديوي"، رعاية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، التسهيلات الكبيرة التي تُقدم من أجل تفعيل دور حوار المنامة، ومخرجاته منذ انطلاق نسخته الأولى عام 2004، موضحاً أن تنظيم حوار المنامة أتى ليركز على تعزيز التعاون في مواجهة التحديات، وبناء الفهم المشترك لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ولاسيما في ظل ما يشهده العالم من تطورات في المجالات كافة وخاصة ما يتعرّض له قطاع غزة من انتهاكات خطيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.