سلع تهاوت أسعارها وأخرى صعدت.. هنا "مؤشر أسعار الجملة بالمملكة في 30 يوماً"

وكشفت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم في تقريرها، أن باب السلع الأخرى القابلة للنقل سجلت ارتفاعاً في أسعاره بنسبة 10.4% مقارنة بشهر يناير 2023م، ويعود لارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 34.0%، وارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 12.0% .