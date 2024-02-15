سلع تهاوت أسعارها وأخرى صعدت.. هنا "مؤشر أسعار الجملة بالمملكة في 30 يوماً"

شهد مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة ارتفاعاً بنسبة 4.3% خلال شهر يناير 2024 مقارنة بنظيره من عام 2023، ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس خلال يناير إلى ارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 34%، وكذلك ارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 12%.
وكشفت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم في تقريرها، أن باب السلع الأخرى القابلة للنقل سجلت ارتفاعاً في أسعاره بنسبة 10.4% مقارنة بشهر يناير 2023م، ويعود لارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 34.0%، وارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 12.0% .
كما سجل باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعاً بنسبة 2.4%، وهذا الارتفاع يرجع لارتفاع أسعار الجلود والمنتجات الجلدية والأحذية بنسبة 8.4%، وأسعار منتجات الألبان بنسبة 4.0%.
من ناحية أخرى، سجل باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك انخفاضاً بنسبة 1.6%، نتيجة لانخفاض أسعار منتجات الزراعة بنسبة 3.8%، وكذلك انخفضت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 1.6%، نتيجة لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة 1.6%.
كما انخفضت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.3% نتيجة لانخفاض أسعار آلات المكاتب والمحاسبة والحساب الإلكتروني بنسبة 5.5%.
وأضافت "الإحصاء" أن أسعار الجملة لشهر يناير 2024م شهدت ارتفاعاً بنسبة 2.0% مقارنة بشهر ديسمبر 2023م؛ وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 5.0% نتيجةً لارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 12.0%، وسجلت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعًا بنسبة 0.3% نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات والزيوت والدهون بنسبة 0.5% وارتفاع أسعار منتجات طواحين الحبوب والنشاء والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة .0.5%، كما ارتفعت أسعار المنتجات المعدنية والالات والمعدات بنسبة 0.1%نتيجة لارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 1.1%.
من ناحية أخرى، انخفضت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 1.4% نتيجة انخفاض أسعار منتجات الزراعة بنسبة 1.7%، وانخفاض أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 0.7%، كما انخفضت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 0.5% وذلك نتيجةً لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة 0.5%.